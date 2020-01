Coppa Italia, Fonseca: 'Contro la Juve una Roma ambiziosa'

"La Roma finora ha sempre perso nel nuovo stadio della Juventus? Domani giocheremo con ambizione, fiducia e voglia di vincere. Vogliamo cambiare questa tendenza degli ultimi anni. Sappiamo che ci attende una partita difficile contro una grande squadra che sta attraversando un buon momento, ma pensiamo di poter vincere". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida in casa della Juventus valida per i quarti di finale di Coppa Italia. In attacco, complice la squalifica di Dzeko, ci sarà Kalinic. "Ha fatto una bellissima partita col Parma e sono sicuro che domani farà bene. Ho fiducia in lui" conclude Fonseca a Roma Tv.