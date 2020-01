Fiorentina, Iachini: "Dato una spallata alla classifica"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini si gode il buon momento della squadra, rafforzato dal successo esterno sul campo del Napoli, e guarda con fiducia alla seconda parte della stagione, con un pensierino alla Coppa Italia. Intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport, il tecnico ha spiegato i motivi della rinascita viola: "Ognuno porta il proprio lavoro. La prima cosa è ridare certezze e fiducia ai calciatori. Vanno toccati diversi aspetti, a partire da quello tattico e psicologico. Bisogna capire le problematiche e qual è il vestito migliore per la squadra. I ragazzi sono stati bravissimi. Ancora non abbiamo fatto nulla, ma abbiamo dato una bella spallata alla classifica. Ci stiamo riprendendo a livello fisico e psicologico. Il passaggio del turno in Coppa Italia è un motivo di gioia, ora ci dobbiamo provare, ce la mettiamo tutta, vediamo quali risorse riusciamo a tirar fuori. Per noi in questo momento non è facile fare tre partite in una settimana, abbiamo qualche ragazzo fuori e altri che stanno tirando al loro massimo. Dovremo fare qualcosa di grande, la Coppa Italia per Firenze e per tutti diventa un momento di gioia per provare a superare il turno".