Inzaghi: 'Napoli forte ma vogliamo passare turno'

"Sappiamo che avversario affronteremo domani: il Napoli ha qualche problema in campionato, ma è una grande squadra reduce da due stagioni ottime. Per noi la Coppa Italia rappresenta molto, andremo a Napoli per offrire una grande prestazione e passare il turno". Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi a Lazio Style Channel alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia in programma domani al San Paolo di Napoli. "Domani mi aspetto una gara intensa che sarà decisa da episodi, dovremo farli girare dalla parte nostra: sfideremo una squadra forte", aggiunge Inzaghi annunciando l'assenza dal match, tra gli altri, di Luis Alberto.