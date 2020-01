Serie A: in campo Juventus-Parma 0-0 DIRETTA LIVE e FOTO

Juventus-Parma in campo dalle 20:45 per la 20esima giornata di Serie A

Così alla vigilia

Sarri, Dybala e Ronaldo benissimo insieme - Al testa a testa con l'Inter, Sarri dice di non farci caso, oggi è tempo di pensare solo al Parma del 'promesso sposo' Kulusevski: "Per me anche la partita con la Roma di mercoledì (in Coppa Italia, ndr) è lontana, la testa è solo agli emiliani". L'allenatore bianconero snocciola le insidie rappresentante dal Parma: "Sono a un punto dall'Europa, giovedì hanno fatto riposare tutti i titolari esclusi un paio e si presenteranno a Torino in buone condizioni. Non hanno grandissimi punti deboli, anche a livello difensivo sono abbastanza solidi, e dispongono di attaccanti di ottimo livello come Inglese, Kulusevski e Gervinho". Reparto offensivo di livello ma neanche lontanamente paragonabile a quello di Sarri, che recupera Ronaldo dopo la sinusite e medita di schierare il tridente delle meraviglie per scardinare la fase difensiva parmense: "Preferisco avere dubbi e difficoltà di questo tipo che di senso opposto. L'aspetto più importante è essere equilibrati dominando le partite ma senza rischiare. La difficoltà è trovare equilibrio". Sarri spazza via le considerazioni sulla presunta difficile coesistenza tra Dybala e Ronaldo, sensazione che si è rinforzat dopo la splendida prova in Coppa Italia della 'Joya', nella serata senza CR7 in campo: "Mi sembra che Dybala le cose migliori le stia mostrando con tutti, sta facendo benissimo con tutte le soluzioni. Lo ritengo un falso mito che loro due non possano giocare insieme". Vincere e convincere per tenere a distanza l'Inter, protagonista di una campagna di rafforzamento sul mercato che potrebbe spostare gli equilibri e rendere spaventosa la potenza offensiva dei nerazzurri: "Paura dell'Inter? Paura è una parola grossa, parliamo di sport. Così come siamo abbiamo la ferma convinzione di poter essere protagonisti: dobbiamo pensare a noi e rendere al 100% del nostro potenziale, cosa che finora non ci è riuscito, ma i segnali sono positivi. Lo scontro diretto? Io sto pensando al Parma e basta senza stilare le tabelle che per me sono una delle più grosse cazzate della storia del calcio". Il mercato bianconero, dopo l'affare Kulusevski - "spero di non notarlo in campo, che i miei lo contengano, e poi di vederlo bene tra sei mesi", dice Sarri -, sarà improntato principalmente sulle cessioni: "Su Emre Can non ho preclusioni, il rilancio può essere possibile sempre e comunque. Bernardeschi via? A me nessuno ha detto nulla, per me è una cosa che non esiste". (ANSA).