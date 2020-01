Lazio: Inzaghi, frainteso su scudetto, puntiamo a Champions

"Dopo la vittoria sul Napoli ho detto che manca poco per lo scudetto, però mi riferivo alle 11 vittorie consecutive (compresa la Supercoppa italiana, n.d.r.).

Se metterei la firma sul terzo posto a fine stagione? Abbiamo bene in testa il nostro obiettivo, con la società e la squadra.

Dopo tanti trofei vinti, penso sia arrivato il momento di entrare in zona Champions per quanto fatto finora. Lo avremmo meritato anche prima, il nostro obiettivo è ben fermo nella nostra testa".

È quanto tiene a specificare il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della partita casalinga di domani contro la Sampdoria di Ranieri. E' un match che Inzaghi definisce "molto molto difficile" e che vede i biancocelesti in cerca dell'11/a vittoria consecutiva in campionato. "Abbiamo avuto un girone d'andata strepitoso - sottolinea ancora Inzaghi - e il nostro obiettivo è quello di fare altrettanto bene anche nel girone di ritorno, pur sapendo che troveremo avversari che ci daranno del filo da torcere".

Alla domanda su possibili arrivi dal mercato invernale, l'allenatore biancoceleste ribadisce: "Il nostro obiettivo è migliorare la squadra. Se si può fare bene, altrimenti andiamo avanti con questa squadra che ci sta dando tante soddisfazioni sapendo che dovremo stringere ancora un po' i denti. Poi senza l'Europa League si tornerà a giocare una gara a settimana".