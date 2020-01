Spinazzola torna a Roma, salta scambio con l'Inter

Leonardo Spinazzola ha lasciato Milano per tornare in aereo a Roma. La trattativa tra Inter e Roma per uno scambio Politano-Spinazzola è definitivamente naufragata. Il difensore giallorosso era arrivato a Milano mercoledì per svolgere le visite mediche, poi lo stop all'operazione per la richiesta dell'Inter di effettuare nuovi controlli fisici e cambiare la formula del trasferimento. La Roma non accetta la modifica, Spinazzola non fa ulteriori controlli, le due società trattano a oltranza per cercare un nuovo punto d'incontro, ma oggi l'operazione tramonta senza aver trovato un nuovo accordo.