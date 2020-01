Mourinho, nessuna offerta da Inter per Eriksen

''Dovete chiedere all'agente e all'Inter perché loro sanno più di me. Nerazzurri ottimisti? Vuol dire che sono pronti a farci un'offerta, cosa che non è ancora avvenuta"- Il tecnico del Tottenham José Mourinho, alla vigilia della trasferta sul campo del Watford, parla di Christian Eriksen frenando su un'imminente svolta nella trattativa perché il club nerazzurro non avrebbe formalizzato un'offerta agli Spurs.

''Quando vedo gente con responsabilità che ne parla, rimango un po' sorpreso: questa è l'unica cosa che posso dire. Il giocatore sta cercando di fare del suo meglio - continua lo Special One - ed è normale fino al 31 gennaio non sarà completamente concentrato. È una normale conseguenza della situazione.

Continuo a non capire quell'ottimismo. Per alcune partite, la gente dirà che sta giocando la sua ultima partita ma domani sarà in campo.''