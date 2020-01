Calcio: Juve; Rabiot, scudetto corsa a 3, più forti meglio è

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - "La corsa scudetto comprende Inter e Lazio, entrambe possono vincere". Questa la considerazione fatta da Adrien Rabiot sulle antagoniste della Juventus nella corsa al titolo di campione d'Italia: "Più squadre forti ci sono e più il campionato è di livello - ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il centrocampista francese, a due giorni dalla partita casalinga con il Parma -. Questo ci spinge a fare bene, ad essere costanti e regolari. Avere squadre come Inter, Lazio più altre due che giocano bene come Atalanta e Roma è un bene per tutti". (ANSA).