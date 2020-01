Spinazzola all'Inter, nuovi test in giornata

Leonardo Spinazzola oggi continuerà i test fisici iniziati ieri, come voluto dall'Inter, per verificare le sue condizioni dopo un avvio di stagione difficile che lo ha visto al centro di numerosi infortuni. Inter e Roma hanno un'intesa per uno scambio di giocatori, al club giallorosso dovrebbe andare l'attaccante Matteo Politano, che ieri ha svolto le visite mediche con tanto di foto sui social del club capitolino, all'Inter Spinazzola che sempre ieri ha svolto i normali controlli fisici ma il club nerazzurro ha chiesto un esame supplementare per valutarne meglio la condizione.

Nell'ultimo mese il difensore giallorosso ha giocato un solo minuto, contro la Fiorentina, e ha avuto una serie di risentimenti muscolari che potrebbero aver portato l'Inter a voler effettuare dei test specifici. Per l'ufficialità dello scambio si dovrà dunque aspettare e potrebbe anche non essere così scontata. Mentre l'Inter avrebbe chiesto di cambiare la formula dell'operazione con un prestito con diritto di riscatto, modifica che non è stata accettata dalla Roma.