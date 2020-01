Coppa Italia: Parma Roma. Fonseca: 'Voglio giusto atteggiamento'

Conquistare il primo successo del 2020 e superare il turno in Coppa Italia. La trasferta di Parma rappresenta un'occasione di riscatto per la Roma di Paulo Fonseca reduce dai ko interni con Torino e Juventus. Il tecnico portoghese però sa bene che al Tardini, dove i giallorossi hanno già giocato e perso in campionato, non sarà una passeggiata e quindi chiede alla propria squadra una prova di carattere. "Come prima cosa domani voglio vedere l'atteggiamento giusto. Se non giochiamo con intensità e voglia di vincere sarà difficile battere il Parma. Io voglio vedere una Roma con grande ambizione e coraggio". "La squadra non ha vinto le ultime due gare ma ha fatto buone partite, giocando bene, e quando è così bisogna guardare al futuro in maniera positiva e con ottimismo" aggiunge quindi Fonseca, indicando la Coppa Italia come uno degli obiettivi stagionali: "Sappiamo che questa è una competizione che affrontiamo con grande ambizione. Domani sarà un impegno importantissimo per noi, scenderemo in campo per vincere, senza dubbio. Il Parma è una squadra fisica, aggressiva e molto concreta, ma credo che strategicamente abbiamo preparato bene l'impegno e penso che i giocatori avranno voglia di vincere".