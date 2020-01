Juve campione d'inverno, ora è corsa scudetto

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Grazie alla vittoria per 2-1 all'Olimpico contro la Roma, la Juventus si laurea campione d'inverno e fa scattare la corsa verso lo scudetto. In 13 delle ultime 14 volte in cui si sono piazzati al primo posto in classifica alla fine del girone di andata, i bianconeri si sono poi confermati anche a fine stagione, cucendosi il tricolore sul petto. Anche stavolta il titolo al giro di boa della Serie A potrebbe anticipare quello di campione d'Italia, almeno secondo gli esperti di Sisal Matchpoint che danno per fatto il nono scudetto consecutivo della Juve (quota 1.50). Dopo il pareggio con l'Atalanta, l'Inter insegue e confida in passi falsi degli avversari: il titolo nerazzurro si gioca a 3.00. Continua a sorprendere la Lazio di Inzaghi che si propone come terza incomoda: quota però decisamente più alta (9.00). Anche i tifosi sono certi del successo bianconero (55% ), il 25% punta sulla rimonta interista mentre solo il 6% crede nell'impresa finale della Lazio. Nonostante il testa a testa con l'Inter, la Juventus potrebbe vincere il titolo in anticipo: l'opzione che il discorso scudetto si chiuda con 4 giornate di anticipo è a 16.00 secondo gli esperti Sisal. (ANSA).