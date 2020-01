Calcio: Cataldi "Obiettivo Champions poi a maggio vediamo"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La zona Champions resta l'obiettivo principale stagionale della Lazio "poi se a cinque giornate dalla fine saremo ancora lì vediamo...". Non si sbilancia Danilo Cataldi, giovane centrocampista biancoceleste, parlando della suggestione scudetto dopo le 10 vittorie di fila che hanno prooiettato la squadra di Simone Inzaghi nella altissima zona di classifica. "Scudetto? Ne parliamo tra noi solo per scherzo, in maniera goliardica - dice il giocatore intervenuto a Radio Anch'Io Sport - Il nostro obiettivo stagionale resta la zona Champions, poi se a maggio saremo ancora lì...", aggiunge precisando poi che nel prossimo futuro "non penso di cambiare aria, vorrei impormi con questa maglia che porto da bambino.

Penso che il nostro centrocampo sia il più forte d'Italia dopo quello della Juve. Si può dare una mano anche entrando dalla panchina, lavorerò di più per cercare di guadagnare più spazio".

