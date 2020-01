Il Barcellona ha annunciato con un post sui suoi profili social ufficiali, l'esonero del tecnico Ernesto Valverde. "Accordo tra FC Barcelona ed Ernesto Valverde per la risoluzione del suo contratto come allenatore della prima squadra.Grazie di tutto, Ernesto. Buona fortuna per il futuro", si legge nel post. Prossimo allenatore del Barca - si legge sul sito del Barca, Quique Setién che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.