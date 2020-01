De Ceglie riparte dagli States, giocherà nel Miami

Nuova squadra per Paolo De Ceglie. L'ex bianconero, 33 anni, ha firmato un contratto triennale col Miami Beach, che milita nella Usl Championship, lega di secondo livello del campionato americano. Avrà un ruolo di giocatore-scout, dovrà cioè occuparsi anche della ricerca di giovani talenti.

Originario di Aosta, De Ceglie ha iniziato a giocare alla Juventus quando aveva 10 anni. In serie B, nel 2006, l'esordio in serie B, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere. L'esordio in serie A avviene invece con la maglia del Siene, a cui viene ceduto in compartecipazione l'anno successivo.

Terzino, ma anche centrocampista di fascia, con la Juventus De Ceglie ha vinto tre scudetti e due Supercoppe Italiane.

Genova, Parma, Olympique Marsiglia e Servette le sue altre squadre.