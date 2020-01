Reina saluta il Milan, ecco Begovic

Sarà con ogni probabilità Asmir Begovic il nuovo vice Donnarumma. Con Reina diretto in prestito con diritto di riscatto all'Aston Villa, dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano - con la medesima formula - il portiere bosniaco, 32 anni, reduce dall'esperienza al Qarabag ma di proprietà del Bournemouth. Begovic, 62 presenze in Nazionale e un passato al Chelsea - dove ha anche vinto da dodicesimo una Premier League con Mourinho in panchina -, era salito alla ribalta delle cronache nel 2013 per aver realizzato un gol direttamente su rinvio contro il Southampton.

Il Milan è molto attivo sul mercato in questa fase, con 4 operazioni concluse in poche ore. Sono infatti usciti Caldara e Reina, sostituiti da Kjaer e, appunto, Begovic, preferito ad altri profili come Joe Hart.