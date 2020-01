Inzaghi: "Tabù Napoli? Carte in regola per sfatarlo"

"Il Napoli è l'ultima squadra di A che non ho mai battuto? Questo è un qualcosa da sfatare. Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare". Lo dice il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di domani all'Olimpico contro la squadra di Rino Gattuso. Una Lazio che ci arriva forte di 9 vittorie consecutive e reduce dai festeggiamenti per i 120 anni della Polisportiva. "La classifica? Guardo soprattutto l'avversario di domani - precisa - che è un avversario molto molto scomodo. Negli ultimi due anni il Napoli è arrivato sempre dietro alla Juve e si è giocato lo scudetto. Ha tenuto l'intera rosa con altri investimenti, un avversario ferito e bisognoso di punti con un allenatore preparato". Per quanto riguarda il mercato Inzaghi è chiaro: "Il nostro confronto con Tare è sempre molto aperto - conclude - Ora siamo soddisfatti di quello che abbiamo. Ci stiamo guardando in giro, se ci sarà qualcosa che ci può migliorare lo faremo altrimenti resteremo con quelli che ci hanno portato a compiere questo meraviglioso percorso".