Gattuso: 'Giochiamo meglio ma ora risultati'

"Dobbiamo dare continuità al gioco visto con l'Inter, adesso ci servono due-tre risultati per trovare la strada giusta". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso alla vigilia della partita contro la Lazio. "I miglioramenti sul gioco - ha aggiunto - sono confortanti ma dobbiamo trovare serenità, la gamba giusta e sbagliare il meno possibile".

Lazio a caccia della decima, Napoli permettendo - Ultima di andata in serie A ricca di scontri importanti. Domani alle 18 all'Olimpico si gioca Lazio-Napoli. I padroni di casa cercano il record di 10 vittorie consecutive; i campani vogliono rimettersi in marcia dopo aver vinto un solo incontro degli ultimi dieci. Secondo Planetwin365 la Lazio parte favorita (2,11). L'ipotesi che invece siano gli uomini di Gattuso ad espugnare l'Olimpico è piuttosto lontana (3,39). Partita che in ogni caso promette spettacolo e che potrebbe sbloccarsi già nel primo quarto d'ora (2,64). Favorito numero uno ad aprire le marcature è il capocannoniere Immobile (3,85), mentre il Napoli confida nella ritrovata vena realizzativa di Milik (6,50). Alle 20:45 l'Atalanta farà visita all'Inter. Planetwin365 concede ai padroni di casa i favori del pronostico (2,05) mentre la vittoria della Dea si gioca a 3,42. I 3 punti consentirebbero all'Inter di chiudere il girone di andata in testa e mettere pressione alla Juventus, impegnata domenica all'Olimpico con la Roma. I giallorossi sono chiamati al riscatto, dopo il tonfo interno con il Torino. Stando ai bookies però, la vittorie degli uomini di Fonseca è poco probabile (3,14). Quella dei bianconeri sembra il risultato più probabile (2,26), mentre il pareggio appare un'ipotesi più remota (3,45).