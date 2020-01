Serie C torna in campo, resta lo stato di agitazione

La serie C tornerà in campo nel prossimo fine settimana con le partite in programma tra l'11 e il 13 gennaio ma resta lo stato di agitazione dei club "che valuteranno con quali forme attuarlo nel prossimo futuro". Lo rende noto la Lega Pro in un comunicato in cui si sottolinea che le "richieste e proposte avanzate al governo non hanno avuto il riscontro auspicato" e si ricorda la protesta che aveva portato a non scendere in campo per il turno in calendario il 21 e 22 dicembre scorsi.

"Con l'azione del 22 dicembre - si afferma nella nota - abbiamo voluto prendere una decisa posizione e lo abbiamo potuto fare perché abbiamo acquisito credibilità. Ora tutti sanno che non scherziamo, abbiamo sollevato il tema principe per i club di Serie C: il 2020 ci deve dire se siamo sostenibili con l'attuale configurazione. Chiediamo al governo che ci sostenga con provvedimenti che vanno dalla restituzione del credito di imposta a nuove forme di contribuzione al calcio (1% dell'ammontare degli introiti delle scommesse etc.), dalla revisione della legge Melandri ad una modifica relativa all'imposizione IRAP sui contratti dei tesserati. Il quesito aperto è semplice: o si trovano risorse per questa esperienza originale del calcio italiano o bisogna ridurre il numero dei club contribuendo a peggiorare la qualità sociale dell'Italia, non solo del calcio".