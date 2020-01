Young a un passo dall'Inter, dopo 9 stagione allo United

Mancano ormai solo gli ultimi dettagli, ma già entro la fine di questa settimana il terzino inglese Ashley Young firmerà un pre-contratto con l'Inter. Dopo nove stagioni con la maglia del Manchester United - scrive oggi il Daily Mail - il 34enne difensore ex nazionale inglese è dunque ad un passo dalla Serie A.

Resta solo da capire quando avverrà il suo sbarco in Italia: Antonio Conte lo vorrebbe già in gennaio, lo United intende trattenerlo all'Old Trafford fino al termine del suo attuale contratto, in giugno. Per Young, acquistato dall'Aston Villa nel 2011 per 19 milioni di euro, è già pronto un contratto con scadenza 2021 con il club nerazzurro.

In carriera Young ha disputato più di 250 partite con i Red Devils, sotto la guida di Sir Alex Ferguson, Louis van Gaal, José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer. Ma l'attuale tecnico norvegese, che vuole ringiovanire la squadra, non lo considero più titolare, preferendogli Brandon Williams o Luke Shaw: da qui la scelta della società di non rinnovargli il contratto. A Milano Young ritroverà due ex compagni come Romelu Lukaku e Alexis Sanchez.