Tuchel: "Il PSG non è un Monopoli, Cavani resta"

L'arrivo di Edison Cavani all'Atletico Madrid si complica ogni giorno che passa. Il PSG ha informato il giocatore che non lascerà il club parigino per motivi sportivi e che non vuole perderlo a metà stagione. Thomas Tuchel, allenatore tedesco del PSG, ha ribadito la posizione del club, come riporta Marca: "Vogliamo vincere ogni possibile titolo. Per questo abbiamo bisogno di una grande squadra e dobbiamo prendere decisioni difficili, questo è assolutamente necessario in un club come il Paris Saint-Germain. Non ci piace fare molti cambiamenti durante il mercato invernale. Il PGS non è il Monopoli. Creiamo una mentalità e Cavani) ne fa parte. Il tecnico si è detto soddisfatto del rendimento dell'uruguayano di 32 anni. Ma non ha promesso che lo impiegherà di più: "Dipende sempre dalla qualità degli altri e dalla sua".