Supercoppa di Spagna: Zidane, felici di giocarcela

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Le sensazioni sono buone, nonostante gli infortuni. C'è una rosa molto lunga e gli altri giocatori sono qui per rispondere 'presente'. Jovic è una scelta chiara. È il futuro. Bisogna avere pazienza, sta imparando. È un ragazzo giovane che vuole imparare molto. Sta molto bene. Segna molti gol. Abbiamo scommesso su di lui". Apre così, Zinedine Zidane, la conferenza stampa della vigilia della semifinale della Supercoppa di Spagna contro il Valencia. Il match si disputerà a Gedda, in Arabia Saudita, e precederà di un giorno la partita fra Barcellona e Atletico Madrid. "Non penso alla finale, ma solo alla partita di domani - aggiunge l'allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa -.

Ci adattiamo a tutto e ora siamo qui per giocare la Supercoppa.

È la rivincita della sfida della Liga? Ogni partita è un mondo diverso. Anche il Valencia ha tanti infortuni, ma la nostra mentalità non cambia minimamente. Siamo felici di poter giocare questa competizione. Non siamo venuti per una vacanza. Vogliamo dare tutto, perché l'avversario di domani è molto bravo.

Dobbiamo mostrare il nostro volto migliore. È la prima volta che vengo in Arabia, sono felice di essere qui per giocare una grande competizione. Abbiamo ricevuto un'ottima accoglienza".

