Roma: Kolarov rinnova contratto fino al 2021

Aleksandar Kolarov e la Roma vanno avanti insieme. Il club ha infatti annunciato che il terzino serbo ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2021. "Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me - ha dichiarato Kolarov -. Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club". Kolarov è arrivato alla Roma nell'estate del 2017 e finora ha collezionato 113 presenze, segnando 17 gol. "Siamo felici di poter annunciare questo rinnovo - le parole del Ceo giallorosso, Giudo Fienga -. Alex ha sempre garantito un altissimo livello professionale dentro e fuori dal campo. Questo ci consente di poter continuare a contare su di lui".