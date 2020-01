Pallone d'Oro africano: Mané batte Salah e Mahrez

Sadio Mané, 27 anni, ha vinto il Pallone d'Oro africano 2019, precedendo nell'ordine l'egiziano e compagno di squadra del Liverpool, Mohamed Salah, e l'algerino Riyad Mahrez. che veste la maglia del Manchester City. E' il secondo calciatore senegalese ad aggiudicarsi l'ambito trofeo dopo El Hadji Diouf, che firmò una doppietta nelle edizioni del 2001 e del 2002. Alla 28/a cerimonia di assegnazione del premio, che si è svolta a Hurghada (Egitto), non ha partecipato Salah, che si era aggiudicato le ultime due edizioni, e nemmeno Mahrez. Quest'ultimo in serata è impegnato nel derby della Coppa di Lega fra il 'suo' Manchester City e il Manchester United. Mané si era piazzato al quarto posto nella classifica del Pallone d'Oro di France Football, vinto da Leo Messi: nel corso della passata stagione ha vinto la Champions League e il Mondiale per club con i 'Reds', ma anche la classifica cannonieri in Premier con 22 reti. Inoltre ha sfiorato la conquista della Coppa d'Africa.