Scarpa d'Oro; Immobile aggancia Lewandowski in testa

Con la doppietta di ieri a Brescia, Ciro Immobile è balzato in testa alla classifica della Scarpa d'Oro, il riconoscimento Uefa che premia il goleador più prolifico dei campionati d'Europa, affiancando Rober Lewandowski, il bomber del Bayern Monaco. Questa la classifica provvisoria calcolata moltiplicando le reti messe a segno per il coefficiente Uefa (2 punti a gol nei primi 5 campionati europei, a scendere via via, 1,5 per quelli dalla 6/a alla 22ma posizione, 1 per tutti gli altri): reti coeff. punti 1 C.Immobile (Lazio) 19 2 38 1 R.Lewandowski (Bayern Monaco) 19 2 38 3 T.Werner (Lipsia) 18 2 36 4 J.Vardy (Leicester) 17 2 34 5 E.Sorga (Flora Tallinn) 31 1 31 6 I.Shkurin (BGU Minsk) 19 1,5 28.5 7 L.Messi (Barcellona) 13 2 26 8 W.Ben Yedder (Monaco) 13 2 26 9 P.E.Aubameyang (Arsenal) 13 2 26 10 D.Ings (Southampton) 13 2 26