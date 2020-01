Allenatore del Boca: "De Rossi? ha contratto con noi..."

Daniele De Rossi è un giocatore del club e ha un contratto. Finora rientra tutto nella normalità". Così il nuovo allenatore del Boca Juniors, Miguel Angel Russo (per lui si tratta di un ritorno, con i gialloblù vinse la Libertadores nel 2007), ha risposto a una domanda sul futuro al Boca dell'ex capitano della Roma, secondo quanto riferisce, sia nell'edizione in edicola che su quella online, il quotidiano argentino 'La Nacion'.

"Poi, nel momento in cui parleremo - ha aggiunto Russo -, se lui mi dirà qualcosa, e manifesterà qualche desiderio, vedremo cosa succederà. Ma ad oggi sono tutti giocatori del Boca, e io ci conto". Il discorso, secondo Russo, vale anche per Carlitos Tevez, altra stella del Boca, il cui futuro alla Bombonera potrebbe essere messo in discussione dopo l'avvento della nuova dirigenza. "Capisco le necessità di voi giornalisti - ha detto il tecnico a proposito dell'ex della Juventus -, e so anche che Carlitos ha una storia nel Boca e qui è un idolo. Ho il massimo rispetto per lui ma, anche in questo caso, non ci ho ancora parlato. Quindi non aggiungo altro".

Intanto De Rossi, che con il Boca ha contratto fino a dicembre 2020 e intende onorarlo, si è regolarmente presentato per le visite mediche e ha partecipato alle prime sedute del Boca 'vestito' con l'abbigliamento del nuovo sponsor tecnico della squadra argentina, che è lo stesso, personale, di DDR