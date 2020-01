Antonio Conte non avrà a disposizione Danilo D'Ambrosio per la sfida tra l'Inter e il Napoli di lunedì allo stadio San Paolo. Il difensore ha infatti riportato un infortunio nei giorni scorsi in allenamento: gli esami clinici hanno evidenziato un risentimento muscolare al retto femorale della gamba destra, come reso noto dal club nerazzurro. Il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana, saltando quindi il match col Napoli.