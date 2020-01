Il Kobe di Iniesta vince il primo trofeo del 2020

Il Vissel Kobe si è aggiudicato la Coppa dell'Imperatore, il primo trofeo calcistico in palio nell'anno, battendo a Tokyo per 2-0 il Kashima Antlers. Una finale 'storica' quella di oggi, perchè oltre a dare il primo successo in assoluto al Kobe, è stata la prima partita disputata nel nuovo stadio olimpico della capitale che tra qualche mese ospiterà i Giochi ed ha segnato anche l'addio al calcio dello spagnolo David Villa, festeggiato in particolare dal compagno di squadra Andres Iniesta, che a sua volta ha alzato il primo trofeo da quando si è trasferito al Vissel, nel 2018.