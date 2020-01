Fiorentina: seimila tifosi al primo allenamento 2020

Almeno seimila tifosi hanno voluto salutare la Fiorentina scesa in campo allo stadio per sostenere il primo allenamento dell'anno nuovo. Nell'occasione la società viola d'accordo con il neo tecnico Giuseppe Iachini ha aperto i cancelli del settore Maratona che in pochi minuti si è riempito di tifosi di tutte le età. Nonostante la crisi della squadra scivolata in fondo alla classifica resta profondo l'attaccamento per Chiesa e compagni.