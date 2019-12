Suarez in estate ha detto no a un club cinese

Luis Suarez, il 32enne attaccante uruguaiano del Barcellona la scorsa estate ha rifiutato una mega offerta per andare a giocare in Cina. Ne dà notizia la versione online del quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo senza precisare da quale squadra sia partito l'invito. il Mundo spiega che il calciatore ha ricevuto ''un'offerta milionaria" definita anche "molto allettante", e rimasta riservata, da un club cinese, ma il Pistolero l'ha rifiutata, preferendo restare un altro anno al Barça per dare ancora un assalto alla Champions league con il suo amico Lio Messi. Anche l'ipotesi di un ritorno del fuoriclasse brasiliano Neymar nel club blaugrana, di cui si è parlato a lungo in estate, non ha spinto Suarez ad accettare l'offerta d'ingaggio asiatica. Il calciatore uruguaiano ha un contratto con il Barcellona fino al 2021 e non esclude di firmare un rinnovo con il club catalano.