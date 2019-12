Milan, Ibrahimovic si presenta il 3 gennaio

Si terrà venerdì 3 gennaio a Casa Milan, alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic, tornato in rossonero dopo 7 anni.

Ibrahimovic, come comunicato nelle scorse ore dal club, "sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell'accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti". La conferenza sarà trasmessa in diretta su MilanTv e sulla App ufficiale del club.