Benzema col Real Madrid fino al 2022

Karim Benzema indosserà la maglia del Real Madrid un anno in più fino al 2022. L'attaccante francese ha infatti raggiunto un accordo per estendere di un anno il suo contratto che doveva scadere nel 2021). L'attaccante francese ha appena compiuto 32 anni e, nel giugno 2022, Alla scadenza del nuovo contratto ne avrà 34 ma il club lo considera uno dei pezzi chiave della squadra, come ha più volte sottolineato il presidente del club, Florentino Perez.