L'As Roma vola in Borsa, +9,6% con trattativa cessione

As Roma vola in Borsa a Milano dopo che la società ha diffuso nella notte un comunicato con il quale ha ufficializzato la trattativa per l'acquisto del club di James Pallotta da parte di Dan Friedkin. La società giallorossa ha anche reso noto che "non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione". Dopo i primi scambi il titolo avanza in Borsa del 9,6% a 0,70 euro.

Negoziazioni alla stretta finale per arrivare alla fumata bianca. La Roma, su richiesta della Consob, fa il punto con un comunicato sullo stato d'avanzamento della trattativa per l'acquisto del club di James Pallotta da parte di Dan Friedkin. Nella nota, in particolare, si spiega che "non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione" e che "qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma".