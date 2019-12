Mercato: Giroud si allontana dall'Inter, Lione ci scommette

Il nuovo anno è alle porte e, come consuetudine, è tempo di movimenti di mercato in vista della ripresa della stagione. Mentre si avvicendano voci più o meno attendibili riguardo gli affari sulle scrivanie di diirigenti, procuratori e intermediari. Gli occhi di tutti sono sul comparto offensivo, dove al momento sembra Giroud quello più vicino a cambiare aria. Voluto dall'Inter e per lo più evanescente nel Chelsea, pare che il francese sia destinato a muoversi ma non in direzione Italia: dopo le ultime indiscrezioni che lo vedevano vicino al Crystal Palace, infatti, pare che nell'orbita del 33enne campione del mondo stiano gravitando Borussia Dortmund, Lione e Glasgow Rangers.

I nerazzurri avevano visto in Giroud una più che valida alternativa a Lukaku, per questo erano partiti in quarta avvantaggiandosi anche sui cugini milanisti, che nel frattempo dovrebbero avere definitivamente concluso proprio in queste ore l'affare Ibra. L'arrivo dello svedese apre le porte ad una possibile uscita di Piatek, che meno di una settimana fa sembrava blinadato al Milan. Insieme a Piatek potrebbe lasciare Milano anche Frank Kessie, ultimamente fuori dall'undici titolare e con estimatori in Premier League.

Da Milano a Torino, dove la Juve vuole stringere su Tonali, ma stando ai recenti aggiornamenti servono più di 40 milioni sul conto del Brescia, troppi al momento anche per le casse bianconere