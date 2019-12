Genoa, Preziosi sceglie Nicola per salvarsi

Da luglio 2018 a oggi un piccolo record: sei allenatori sulla panchina del Genoa, l'ultimo della lista è Davide Nicola arrivato a Genova per la firma sul contratto che lo legherà fino a giugno al club rossoblù. Previsto però un rinnovo automatico per la prossima stagione in caso di salvezza. Accordo raggiunto, si attende solo la comunicazione ufficiale dell'esonero di Thiago Motta, appena sei punti in nove partite da fine ottobre. Decisiva è stata la pesante sconfitta prima della pausa natalizia a San Siro con l'Inter (4-0).

E ancora prima di Thiago Motta era stato il turno di Aurelio Andreazzoli (cinque punti in otto gare) esonerato il 20 ottobre dopo il pesante 5-1 a Parma. Adesso a Nicola, che sabato sarà già al quartier generale genoano a Pegli, il compito di risollevare un Genoa all'ultimo posto con appena 11 punti. Domenica mattina, quando è prevista la ripresa degli allenamenti dopo la settimana di stop per le vacanze di Natale, Nicola guiderà la squadra in vista della sfida casalinga con il Sassuolo domenica alle 18. Nicola ha vinto la concorrenza di Diego Lopez e di un possibile ritorno di Aurelio Andreazzoli mentre la prima scelta per il dopo Thiago Motta sarebbe stata quella di Davide Ballardini che però ha risposto negativamente alla proposta fatta pervenire dalla dirigenza del Genoa. Adesso Nicola dovrà cercare di trovare la ricetta giusta per una squadra che ha bisogno di rinforzi in ogni reparto.