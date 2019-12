Fiorentina: arriva Iachini, manca solo ufficialità

E' attesa in giornata l'ufficialità dell'arrivo di Giuseppe Iachini alla guida della Fiorentina, al posto di Vincenzo Montella esonerato sabato scorso all'indomani della sconfitta per 4-1 contro la Roma. Il legale dell'allenatore ascolano, 55 anni e un passato da apprezzato giocatore viola, sta definendo con la dirigenza viola gli ultimi dettagli del contratto che legherà Iachini per 18 mesi, possibile l'inserimento di una penale in caso di separazione anticipata anche se per lo stesso tecnico sarebbe già pronto un incarico all'interno del club. Salvo imprevisti la presentazione ufficiale avverrà tra venerdì e sabato prossimi mentre il primo allenamento è in programma domenica 29 dicembre quando la squadra si ritroverà per riprendere la preparazione dopo le vacanze natalizie.