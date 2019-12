Dietrofront Lapo Elkann, "Juve ti amerò per sempre"

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Lapo Elkann ci ripensa, e dopo il duro tweet di ieri contro la sua squadra del cuore per la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio ("Juve VERGOGNATI") ora spende sui social parole 'al miele' per i bianconeri. Così dal proprio profilo Twitter augura ai tifosi un buon Natale e ribadisce l'amore incondizionato per la Vecchia Signora. "Voglio iniziare questo nuovo giorno facendo TANTI TANTI Auguri di Natale a tutti i tifosi della #Juve - scrive il cugino del presidente Andrea Agnelli -. Siamo pronti a festeggiare nuovi SUCCESSI e nuove VITTORIE. JUVE TI AMO E TI AMERÒ PER SEMPRE".

