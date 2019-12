Sesto esonero in Liga, Machin via da Espanyol

Sesto esonero nel campionato spagnolo, il secondo dell'Espanyol in questa stagione. A perdere la panchina, secondo quanto annunciato oggi dal club attualmente all'ultimo posto in classifica, è stato Pablo Machìn, che paga il fatto di aver messo insieme solo 5 punti nelle dieci partite in cui ha guidato la squadra. Il tecnico cacciato oggi aveva preso il posto, dopo 8 giornate di Liga, di David Gallego che, anche lui, aveva totalizzato 5 punti . Ora i candidati alla panchina della squadra di Barcellona che deve inseguire una difficile salvezza sono tre: Abelardo, Luis Garcia e Juan Antonio Pizzi.