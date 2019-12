'Boxing day', in Premier Liverpool già vede titolo

La Premier come di consueto non si ferma per le feste di Natale e il 'boxing day' quest'anno vedrà la sfida la vertice tra Liverpool e Leicester. Questo celebre turno si è sempre contraddistinto per grandi sfide: sono molti i record raggiunti durante il Boxing day come quello del 1963 dove furono segnati un totale di 66 gol dalle 20 squadre in campo. Il 26 dicembre potrebbe anche rappresentare la giornata che deciderà il vincitore della Premier League: con 16 vittorie, 49 punti in classifica e un solo pareggio, il Liverpool di Klopp tiene a distanza il Leicester a 39 punti e reduce dalla sconfitta di sabato contro il Manchester City, ora distante una sola lunghezza. I Reds, freschi del trionfo nel mondiale per club, volano verso il titolo e gli analisti di Planetwin365 gli danno ragione: la vittoria di Salah e compagni è data a 2,10, quella del Leicester 3,37. Difficile l'impresa per il team di Rodgers (3,37): ne sono convinti anche i tifosi che per un 45% danno fiducia ai Reds mentre solo il 28% crede nel Leicester.

Ancora più remota l'opzione pareggio data per certa soltanto dal 26% dei tifosi.