Fiorentina: Iachini in pole, crescono quotazioni

Stanno crescendo le quotazioni di Beppe Iachini per la panchina della Fiorentina rimasta vacante dopo l'esonero di Vincenzo Montella deciso dopo la sconfitta con la Roma. Anche oggi è stata una giornata di lavoro e di consultazioni, il nome più caldo in virtù anche dei continui contatti si conferma quello del tecnico ascolano, 55 anni, che vanta un passato (apprezzato) di giocatore viola, conosce la piazza fiorentina e ha il carattere e l'esperienza di chi è abituato a lottare per la salvezza. Con Iachini mancherebbe ancora da definire l'intesa economica ma non la durata del contratto che sarebbe di un anno e mezzo: c'è chi esclude clausole particolare, chi parla invece di eventuale penale in caso di separazione anticipata il prossimo giugno. Non sono però ancora del tutto tramontate le candidature di Luigi Di Biagio e Davide Nicola in mezzo a qualche nome internazionale circolate in queste ore come quelli del ct della Nazionale svizzera Vlado Petkovic e dell'ex ct francese Laurent Blanc. Suggestioni di forte impatto ma difficili.