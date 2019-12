Bayern conferma Flick fino al termine della stagione

Il Bayern Monaco ha annunciato che Hans-Dieter Flick è confermato come allenatore fino al termine della stagione. Lo scorso 3 novembre aveva preso il posto, come tecnico 'ad interim', dell'esonerato Niko Kovac e i risultati ottenuti dopo quel cambio (otto vittorie su dieci partite giocate) "ci hanno estremamente soddisfatti", come ha sottolineato il dirigente dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge. Se il trend continuerà, ha fatto capire la dirigenza del Bayern, l'incarico potrebbe diventare "a lungo termine". Flick è stato assistente della nazionale tedesca dal 2006 al 2014, ruolo poi ricoperto al Bayern.