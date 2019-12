Ancelotti: "Voglio portare l'Everton in Europa"

Emozionato sì, ma soprattutto determinato. E' lo stato d'animo di Carlo Ancelotti, neo manager dell'Everton sulla cui panchina esordirà nel Boxing day contro il Burnely, nella sua prima intervista al sito del club di Liverpool. "Arrivo in uno dei più grandi club in Inghilterra - le parole dell'ex tecnico del Napoli - e sono entusiasta di essere qui. Mi piace la squadra, il club. Questo è una società con molte ambizioni, con una grande storia e penso che la squadra sia buona. Sono qui per migliorare la squadra e cercare di aggiungere qualità. Cercherò di fare del mio meglio, con l'obiettivo di essere competitivi in Premier e qualificarci per una competizione in Europa. Non succederà subito, ma dobbiamo lavorare per questo. Vincere deve essere il sogno per questo club e per i suoi tifosi e sono qui per provare a farlo. Ai tifosi dico: state accanto alla squadra come sempre perché è importante per i calciatori avere il vostro supporto. Mi piacerebbe lavorare insieme ai nostri sostenitori", ha concluso Ancelotti.