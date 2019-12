Supercoppa: Sarri, Juve ha le motivazioni giuste

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Questa finale la sento normalmente, la scorsa stagione ne ho fatte tre. E' un trofeo in palio, una gara importante, a cui teniamo particolarmente. Abbiamo motivazioni. E poi ultimamente in allenamento e partita mi sto divertendo. E se lo faccio, è perché la squadra gioca o tenta di giocare il calcio che ho proposto". Così Maurizio Sarri da Ryad, alla vigilia della sfida per la Supercoppa Italiana contro la Lazio. "Se mi sto divertendo è per la sensazione di avere difetti ma di poterli risolvere - aggiunge l'allenatore della Juve -. Giochiamo con continuità, abbiamo difetti ma abbiamo perso una sola gara. Il modulo (con Dybala-Higuain-Ronaldo n.d.r.)? E' dispendioso per diversi ruoli, magari nel finale siamo meno lucidi per mantenere le distanze tra i giocatori".

(ANSA).