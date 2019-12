E' ufficiale, Ancelotti nuovo allenatore Everton

L'Everton, attualmente al 16/o posto della Premier League, ha ufficializzato che Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico della prima squadra, avendo firmato un contratto di quattro anni e mezzo, quindi fino al termine della stagione 2023-'24. Oggi sarà in tribuna a Goodison Park "come spettatore" nel match contro l'Arsenal, e da domani sarà in carica. L'esordio in panchina è previsto per il 'Boxing Day' contro il Burnley. "Sono felice, questa sfida mi affascina: il proprietario del club e la dirigenza hanno ben chiaro che l'obiettivo sarà vincere trofei", il primo commento di Ancelotti. (ANSA).