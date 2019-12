Supercoppa: Sarri recupera Alex Sandro e Szczesny

C'è anche Chiellini tra i 24 giocatori della Juventus che Maurizio Sarri ha convocato per la Supercoppa italiana. Il difensore non è ancora a disposizione, ma si unisce ai compagni per la gara di domenica contro la Lazio, che mette in palio il primo trofeo della stagione.

Tra i convocati c'è anche Szczesny, che ha saltato le ultime due partite per un problema alla spalla. Sarri recupera anche Alex Sandro. Nel pomeriggio la partenza della squadra per Riad.