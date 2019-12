Orsato arbitra Fiorentina-Roma, Pairetto a S.Siro

E' Orsato l'arbitro scelto per dirigere l'anticipo di campionato Fiorentina-Roma in programma venerdì. Lo ha reso noto la lega calcio. Per il match di San Siro fra Inter e Genoa è stato scelto Pairetto, mentre Sassuolo-Napoli sarà arbitrata da Chiffi. La Penna è stato invece scelto per Atalanta-Milan.

Atalanta-Milan (domenica 22, ore 12.30): La Penna di Roma (Meli-Fiorito/Mariani; Var: Irrati, Avar: Di Paolo)

Fiorentina-Roma (domani, ore 20.45): Orsato di Schio (Tegoni-Del Giovane/Manganiello; Var: Aureliano, Avar: Schenone).

Inter-Genoa (sabato 21, ore 18): Pairetto di Nichelino (Colarossi-Gori/Abbattista; Var: Di Bello, Avar: De Meo).

Lecce-Bologna (domenica 22, ore 15): Abisso di Palermo (Carbone-Baccini/Baroni; Var: Pasqua, Avar: Preti).

Parma-Brescia (domenica 22, ore 15): Fourneau di Roma (Bindoni-Valeriani/Ros; Var: Guida, Avar: Tolfo).

Sassuolo-Napoli (domenica 22, ore 20.45): Chiffi di Padova (Liberti-Bresmes/Dionisi; Var: Valeri, Avar: Vivenzi).

Torino-Spal (sabato 21, ore 20.45): Fabbri di Ravenna (Di Iorio-Scatragli/Sacchi; Var: Massa; Avar: Longo).

Udinese-Cagliari (sabato 21, ore 15): Piccinini di Forlì (Galetto-Prenna/Serra; Var: Nasca, Avar: Di Vuolo).