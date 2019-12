Gigi Riva è presidente onorario Cagliari

Gigi Riva, campione d'Europa e vicecampione del mondo, capocannoniere azzurro con 35 reti e bomber rossoblu dello scudetto, è il nuovo presidente onorario del Cagliari. La nomina ufficiale - dopo l'annuncio nei giorni scorsi del presidente Tommaso Giulini - è arrivata questa mattina nel corso del consiglio di amministrazione del club isolano. Riva era stato già presidente del Cagliari nel 1986.

"Riva è il primo tifoso della squadra - ha detto Giulini - tutto è nato naturalmente dopo alcune chiacchierate. Lui vuole essere considerato amico e tifoso: è un modo per esserci più vicino in un anno particolare, quello dei cento anni e dei cinquanta dallo scudetto. Una grande emozione ma anche un imbarazzo: mi chiedo chi sono io per parlare di un mito. Mi piace però, insieme a lui, regalare un'emozione agli innamorati del Cagliari".