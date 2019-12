Arteta verso l'Arsenal, manca solo l'ufficialità

Mikel Arteta si appresta a diventare il nuovo allenatore dell'Arsenal, attualmente guidato a interim dallo svedese Fredrik Ljungberg, che ha preso il posto dell'esonerato spagnolo Unai Emery. Manca solo l'ufficialità e, verosimilmente, il trascorrere della sfida di questa sera in Carabao Cup fra il Manchester City - squadra della quale Arteta è viceallenatore - e l'Oxford. I media inglesi sono convinti al 100 per cento che Arteta scioglierà la riserva dopo la partita, sebbene Guardiola e la dirigenza del Manchester City sperino che il vicetecnico rimanga al proprio posto. In ogni caso, entro domani è prevista una comunicazione ufficiale.