Sarri, Lazio riposata a Supercoppa? Errore a monte

Maurizio Sarri non alimenta le polemiche in vista della Supercoppa del 22 dicembre, che la Lazio giocherà con una settimana di riposo, rinviando a febbraio la partita di campionato con il Verona, mentre la Juventus scenderà in campo domani con la Sampdoria: "Se c'è stato un errore è stato a monte, cioè far giocare la Lazio di lunedì - ha proseguito Sarri -. Avesse giocato di sabato o domenica, sarebbe potuta scendere in campo come noi. Ma le scelte sono queste e giocheremo".

