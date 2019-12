Inter: Steven Zhang, stiamo lavorando per vincere

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Stiamo lavorando per vincere, in campo e fuori dal campo. In questo momento siamo primi in classifica in Serie A: significa molto. Stiamo andando avanti con il nostro lavoro, passo dopo passo i nostri sforzi verranno ripagati". Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, parlando alla cena di Natale del club nerazzurro ricorda il record di fatturato della società, la crescita digitale, la nuova sede e la ristrutturazione di Appiano Gentile, oltre ovviamente al primo posto in classifica.

"Servono coraggio, dedizione e lavoro. L'ho detto anche ai giocatori: ci saranno difficoltà - spiega Zhang -, come ci sono stati nella passata stagione e come ci sono stati nei 111 anni di storia del club. Gli ostacoli ci sono, ma li possiamo superare, affrontandoli insieme. Non siamo spaventati. Oggi e domani, con coraggio, potremo competere ai massimi livelli.

Superiamo le difficoltà, puntiamo verso gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo l'Inter e vogliamo conquistare il mondo, assieme. Si vive una volta sola". (ANSA).