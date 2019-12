Bundesliga: Lipsia frena, Schick aggancia il Dortmund

Il Lipsia capolista della Bundesliga frena in uno degli anticipi della 16/a giornata e deve accontentarsi del pari (3-3) sul terreno del Signal Iduna Park di Dortmund, con il Borussia. I gialloneri di Lucien Favre vanno in vantaggio con Weigl dopo 23' e raddoppiano con Brandt al 34'. Nella ripresa, fra il 2' e l'8', Werner pareggia, poi Sancho porta di nuovo avanti i padroni di casa, che vengono però raggiunti definitivamente dall'ex romanista Schick al 32'. Lipsia 34 punti e a +3 sul Borussia Moenchengladbach, che sarà impegnato alle 20,30 in casa contro il Paderborn, mentre il Borussia Dortmund è sempre terzo con 30 lunghezze, a +2 sullo Schalke 04 e a +3 sul Bayern Monaco, di scena a Friburgo. Altri risultati della serata: Augusta-Fortuna Duesseldorf 3-0 e Union Berlino-Hoffenheim 0-2.

